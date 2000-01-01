JAC - Качественная техника для склада из Китая

Ричтрак также, как и электрический штабелер способен не только поднимать груз, но и перемещать его в горизонтальной плоскости без дополнительных усилий, но в отличии от штабелера он способен поднимать грузы на большую высоту (до 6 метров).

Также важной технической характеристикой техники является ее скорость. Она может достигать 15 км /час при транспортировке груза. Штабелер не может разгоняться с таким же успехом даже полностью разгруженный.

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