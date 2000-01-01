JAC - Качественная техника для склада из Китая

Для проведения погрузочно-разгрузочных работ в непроветриваемых помещениях идеально подойдут электропогрузчики JAC. Подобрать по техническим характеристикам и купить технику помогут наши квалифицированные специалисты.
Всегда в наличии такие модели электропогрузчиков JAC, как CPD10, СPD15, СPD20, CPD30 и многие другие. На правах официального дистрибьютора JAC в Московском регионе предлагаем китайские электрические погрузчики по выгодной цене. Ознакомьтесь с отзывами покупателей на погрузчики Джак и свяжитесь с нами, чтобы сделать заказ.
Предлагаем купить вилочные автопогрузчики от известного китайского производителя JAC. В наличии широкий ассортимент новых погрузчиков по доступным ценам.
Лидеры продаж среди складской техники с ДВС это CPCD 15, CPCD 20, CPCD 30, CPCD80. Они укомплектовываются двигателями внутреннего сгорания четырех видов: дизельным, бензиновым, газовым и газобензиновым.
Чтобы выбрать нужную модель спецтехники, покупатель должен учесть многие технические характеристики, одна из них - грузоподъёмность. Самая востребованная ГП 5 тонн (модель JAC CPCD 50), но в нашем каталоге вы найдете технику от 1000 до 16000 кг.
Электрический штабелёр JAC оптимально использовать для перемещения грузов на небольших складах и в магазинах с узкими межстеллажными пространствами.
Эта маневренная техника с высотой подъема грузов до 5 метров легко заменит небольшие электрические погрузчики. Благодаря современным тяговым аккумуляторам электроштабелеры JAC с легкостью выдерживают 8-ми часовые рабочие смены.
Отлично проявили себя в работе на многоуровневых стеллажах следующие модели штабелеров: JAC CDD 12, CDD16. Позвоните нам и мы подберём лучший штабелер конкретно для вашего склада и договоримся о цене.
Ручные штабелеры - самые простые и недорогие устройства для вертикального размещения грузов. За низкую цену приходится платить необходимостью прикладывать физические усилия для перемещения груза по горизонтали.
Данную технику применяют на складах со средним объёмом грузопотока, когда ручные гидравлические штабелёры становятся неэффективны. Благодаря компактности и маневренности они не занимают много места, при этом электрический подъем облегчает работу оператора.
Выбирайте технические характеристики техники исходя из потребностей вашего предприятия. JAC предлагает купить штабелёры с грузоподъёмностью от 1 до 2 тонн и высотой подъема мачты до 3,5 метров.
Ричтрак также, как и электрический штабелер способен не только поднимать груз, но и перемещать его в горизонтальной плоскости без дополнительных усилий, но в отличии от штабелера он способен поднимать грузы на большую высоту (до 6 метров).
Также важной технической характеристикой техники является ее скорость. Она может достигать 15 км /час при транспортировке груза. Штабелер не может разгоняться с таким же успехом даже полностью разгруженный.
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Самоходные электрические тележки помогают без труда перевозить по складу или магазину тяжелые поддоны с грузом затрачивая минимум усилий.
Этот вид техники также называют электророхлей, рохлей с электроприводом, электрической роклой, аккумуляторной рохлей.
Использование электротележки является финансово выгодным решением и позволяет достичь экономии сил и средств при всех операциях, связанных с транспортировкой грузов.
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Самый простой, самый недорогой, самый известный и самый незаменимый вид складской техники. Никаких моторов, только мускульная сила и гидравлика. А еще их по-старинке называют "Рохлами" (по бренду "Rocla"), также как копировальные аппараты "Ксероксами".
Вилочные тележки перемещают тяжеловесные грузы (до 3000 кг) на небольшие расстояния в закрытых помещениях различного функционального назначения. Ручные агрегаты компактны, легко маневрируют между узкими стеллажами и не требуют никакой специальной подготовки для операторов.
Аккумуляторная батарея – это специализированное устройство, предназначенное одновременно для генерации и накопления электроэнергии.
Для бесперебойной работы складской техники с электродвигателем применяются популярнее свинцово-кислотные тяговые АКБ, они сравнительно недороги и простые в обслуживании.
Всегда в наличии на нашем складе аккумуляторы как российского производства, так и многих зарубежных фирм.
Наши менеджеры подберут тяговую батарею для вашей техники и проконсультируют по вопросам грамотного обслуживания.